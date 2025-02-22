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Zelenskiy, ABD Temsilcisi ile Verimli Görüşme Gerçekleştirdi

Zelenskiy, ABD Temsilcisi ile Verimli Görüşme Gerçekleştirdi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna ve Rusya özel temsilcisi Keith Kellogg ile Kiev'de bir araya gelerek savaş durumu ve güvenlik konularını ele aldığını açıkladı. Zelenskiy, ABD'ye sağladığı destek için teşekkür ederken, güçlü bir güvenlik anlaşması için hazır olduğunu belirtti.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna ve Rusya özel temsilcisi Keith Kellogg ile Kiev'de "verimli bir görüşme" gerçekleştirdiğini söyledi.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna ve Rusya özel temsilcisi Keith Kellogg ile Kiev'de "verimli bir görüşme" gerçekleştirdiğini söyledi.

Zelenskiy, perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Savaş alanındaki durum, savaş esirlerinin nasıl iade edileceği ve etkin güvenlik güvenceleri hakkında ayrıntılı bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Ukrayna'ya verdiği yardım ve iki partili destek için ABD'ye teşekkür eden Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile "güçlü ve etkili bir yatırım ve güvenlik anlaşması" imzalamaya hazır olduğunu belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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