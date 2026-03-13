Zelenskiy, ABD'nin, Rus petrolünün satın alınmasına geçici olarak izin vermesini değerlendirdi Açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin Rus petrolünün satın alınmasına geçici izin vermesinin Rusya-Ukrayna savaşında barışa yardımcı olmayacağını belirtti. Yaptırımların kaldırılmasının Rusya'nın konumunu güçlendireceğini savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin, sevkiyat halindeki Rus petrolünün satın alınmasına geçici olarak izin vermesinin barışın sağlanmasına hizmet etmediğini söyledi.

Zelenskiy, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fransa'nın başkenti Paris'teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

ABD'nin, sevkiyat halindeki Rus petrolünün satın alınmasına geçici olarak izin vermesine yönelik aldığı karara değinen Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması veya hafifletilmesinin Rusya- Ukrayna savaşında barışın sağlamasına yardımcı olamayacağını savundu.

Zelenskiy, "Amerika'nın sadece bu tavizi, Rusya'ya savaş için yaklaşık 10 milyar dolar sağlayabilir. Bu kesinlikle barışa yardımcı olmaz." dedi

Rusya'nın, enerji kaynaklarını silahlar için kullandığını kaydeden Zelenskiy, "Yaptırımların kaldırılmasının Rusya'nın konumunu güçlendireceğine inanıyorum. Rusya, enerji gelirlerini silahlara harcıyor." diye konuştu.

Zelenskiy, Rusya'nın İHA'lar alarak Ukrayna'ya saldırılar düzenlemeye devam ettiğini savunarak, "İstihbarat raporlarında da gördüğümüz gibi, bu insansız hava araçları İran'ın komşularına, Avrupalılara ve Amerikalılara karşı da kullanılıyor. Dolayısıyla üzerinize daha fazla insansız hava aracının gelebilmesi için yaptırımları kaldırmak, bence doğru bir karar değil." ifadelerini kullandı.

İran yapımı "Şahed" tipi İHA'lara karşı mücadele konusunda destek vermek için Orta Doğu'daki ülkelere Ukraynalı uzmanlar gönderdikleriri belirten Zelenskiy, şimdiye kadar 6 ülkeden benzer talebin geldiğini aktardı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
