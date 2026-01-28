Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Gelecek Yıl AB'ye Katılım İçin Ortaklarımızın Desteğine Güveniyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 2027 yılına kadar Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde ortak ülkelerin desteğini beklediklerini açıkladı. AB üyeliğinin güvenlik garantisi sağlayacağını vurguladı.

KİEV, 28 Ocak (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gelecek yıl Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde ortaklarının desteğini beklediklerini söyledi.

Zelenskiy, salı günü Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile yaptığı görüşmenin ardından Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "2027 gibi somut bir tarih söz konusu. Bu konuda ortaklarımızın desteğine güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, AB'ye üye olmaları halinde bunun kendileri için bir güvenlik garantisi olarak da işlev görebileceğini belirtti.

Ukrayna, Haziran 2022'de AB'ye aday üye olarak kabul edilmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçakta gergin anlar! Koltuğunu indiren yolcudan intikamı böyle aldı

Akılalmaz görüntü! Uçağı karıştıran hareketi intikam için yapmış
Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı

Netanyahu kirli planını açıkladı! Resmen Türk askerini hedef aldı
BAE'den Trump'ı küplere bindirecek karar: Asla izin vermeyeceğiz

BAE'den Trump'ı küplere bindirecek karar: Asla izin vermeyeceğiz
Fenerbahçe'de En-Nesyri krizi

Yok artık En-Nesyri! İstediği şey krize neden oldu
Uçakta gergin anlar! Koltuğunu indiren yolcudan intikamı böyle aldı

Akılalmaz görüntü! Uçağı karıştıran hareketi intikam için yapmış
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü

Futbol dünyası yasta! Korkunç kazada 7 kişi öldü
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı

Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı