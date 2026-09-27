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Zelenski, ekimde diplomasi olacak diyerek Putin'i savaş için bahane aramakla suçladı

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Zelenski, ekimde diplomasi olacak diyerek Putin'i savaş için bahane aramakla suçladı
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmelerden kaçınmak ve savaşı sürdürmek için bahane aradığını söyledi. Zelenski, ekim boyunca yoğun diplomatik temaslar yürütüleceğini belirterek Rusya üzerindeki baskının artırılması çağrısında bulundu.

(ANKARA)- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmelerden kaçınmak ve savaşı sürdürmek için bahane aradığını söyledi. Ekim boyunca yoğun diplomatik temaslar yürütüleceğini bildiren Zelenski, Rusya üzerindeki baskının artırılması çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabaları ve Rusya'ya yönelik baskı mekanizmalarını değerlendirdi.

Rusya'nın mevcut tutumunu ABD'nin de aynı şekilde değerlendirdiğini savunan Zelenski, şunları kaydetti:

"Açık ki Ruslar savaşlarını durdurmaya hazırlanmıyor, en azından şimdilik. Putin her zaman bir bahane buluyor; görüşmemek, üçlü bir toplantı yapmamak, konuşmamak, bitirmemek, öldürmeyi durdurmamak için... Yıllardır onunla hep aynı ve tüm ortaklarımız bunu hissediyor. Savaşı sürdürmek için bahaneler arıyor. Hep aynı şeyleri söylüyor ve ABD Başkanı ile son görüşmemiz bunu gösterdi.

Amerika durumu aynı şekilde görüyor. Rusya, parayı ölüme değil de başka bir şeye harcamak istemelidir; bu savaşı bitirme arzusu geliştirmelidir. Birlikte bunun üzerinde çalışıyoruz; Amerika ile, Avrupa ile, Kanada ile, Japonya ile ve Ukrayna'ya yardım eden dünyadaki pek çok başkasıyla."

EKİM AYINDA YOĞUN DİPLOMASİ MESAJI

Zelenski, diplomatik temaslara Rusya üzerindeki baskının artırılmasının da eşlik etmesi gerektiğini belirterek, "Gelecek günlerde ve ekim ayı boyunca, durumu değiştirmek için çok diplomatik hareketlilik olacak. Ama bunun ötesinde, Lindsey Graham Yasası, diğer baskı mekanizmaları; bunların hepsi daha da sıkı çalışmalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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