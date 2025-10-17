Haberler

Zeki Demirkubuz'un 'Hayatta ve Fotoğrafta En İyi Pozu Yalnızlar Verir' Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor

Yönetmen Zeki Demirkubuz'un 30 fotoğrafından oluşan sergisi, Art On İstanbul'da açıldı ve birçok ilde sanatseverlerle buluşacak. Sergi, yalnızlığın izini sürüyor ve yarına kadar görülebilecek.

Yönetmen, senarist ve yapımcı Zeki Demirkubuz'un Art On İstanbul'da açılan "Hayatta ve Fotoğrafta En İyi Pozu Yalnızlar Verir" başlıklı fotoğraf sergisi, birçok ilde sanatseverlerle buluşacak.

Galerinin Piyalepaşa'daki mekanında açılan, Demirkubuz'un 30 fotoğrafının yer aldığı sergi, yarına kadar görülebilecek.

Demirkubuz'un insanın yalnızlığının izini sürdüğü sergi, 1-30 Kasım'da Ankara CerModern'de izlenime sunulacak.

Küratörlüğünü Ebru Yılmaz'ın üstlendiği sergi, yakın zamanda İzmir'e, daha sonra da Bayburt'taki Baksı Müzesi'ne taşınacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
