Zeki Demirkubuz'un 'Hayatta ve Fotoğrafta En İyi Pozu Yalnızlar Verir' Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor

Yönetmen, senarist ve yapımcı Zeki Demirkubuz'un Art On İstanbul'da açılan "Hayatta ve Fotoğrafta En İyi Pozu Yalnızlar Verir" başlıklı fotoğraf sergisi, birçok ilde sanatseverlerle buluşacak.

Galerinin Piyalepaşa'daki mekanında açılan, Demirkubuz'un 30 fotoğrafının yer aldığı sergi, yarına kadar görülebilecek.

Demirkubuz'un insanın yalnızlığının izini sürdüğü sergi, 1-30 Kasım'da Ankara CerModern'de izlenime sunulacak.

Küratörlüğünü Ebru Yılmaz'ın üstlendiği sergi, yakın zamanda İzmir'e, daha sonra da Bayburt'taki Baksı Müzesi'ne taşınacak.