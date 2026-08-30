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HÜDA PAR Lideri Yapıcıoğlu'ndan Feribot Kazası için Başsağlığı

HÜDA PAR Lideri Yapıcıoğlu'ndan Feribot Kazası için Başsağlığı
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve arama kurtarma çalışmalarından iyi haberler almayı umduğunu belirtti.

(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, devam eden arama kurtarma çalışmalarından müjdeli haberler almayı umut ettiklerini belirtti.

Yapıcıoğlu, sosyal medya hesabından "Kıbrıs'ta feribotun batması sonucu vefat eden kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissettik. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil, yaralılarımıza Rabb'imden acil şifalar diliyorum. Bölgede devam eden arama-kurtarma çalışmalarından müjdeli haberler almayı ümit ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına en içten dileklerimle taziyelerimi sunarım" paylaşımında bulundu.

Kaynak: ANKA
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