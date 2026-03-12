Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde oturan Üzüm ailesinin kızları Zehra (13), 2 Mart'ta ortadan kayboldu. Ailesi, çevrede yaptığı aramalarda Zehra'ya ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp ihbarında bulundu. Çocuk ve Asayiş şubesi ekipleri, Zehra Üzüm için kentte arama çalışması başlattı. Ancak bu süreçte Zehra'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Emniyet Genel Müdürlüğü de kayıp Zehra Üzüm'ün bulunması için kentte çok sayıda kişinin cep telefonlarına kısa mesaj göndererek destek istedi.

BABA 2 GÜN SONRA KENDİNİ ASTI

Abdulrazak Üzüm, kızı Zehra'nın kaybolmasından 2 gün sonra evde kendisini astı. Bu gelişme üzerine soruşturma, Abdulrazak Üzüm'ün üzerine yoğunlaştı. Üzüm'ün telefon görüşmeleri ve kamera kayıtları mercek altına alındı.

BABASI ÖLDÜRÜP HOBİ BAHÇESİNE GÖMMÜŞ

Araştırmanın ardından Tepebaşı ilçesinin kırsal Aşağıkartal Mahallesi'nde Abdulrazak Üzüm'e ait hobi bahçesinde arama yapıldı. Aramalarda Zehra Üzüm'ün toprağa gömülü cansız bedeni bulundu. Savcılık, polis ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Zehra Üzüm'ün cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı