Haberler

Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı

Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 10 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki kızın, babası Abdulrezzak Üzüm tarafından öldürülüp hobi bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. Babanın kızın kaybolmasından 2 gün sonra kendi evde asarak intihar ettiği ortaya çıktı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

  • Zehra Üzüm (13), 2 Mart'ta Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kayboldu.
  • Zehra Üzüm'ün cansız bedeni, babası Abdulrazak Üzüm'ün hobi bahçesinde toprağa gömülü bulundu.
  • Abdulrazak Üzüm, kızı Zehra'nın kaybolmasından 2 gün sonra evde kendisini astı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde oturan Üzüm ailesinin kızları Zehra (13), 2 Mart'ta ortadan kayboldu. Ailesi, çevrede yaptığı aramalarda Zehra'ya ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp ihbarında bulundu. Çocuk ve Asayiş şubesi ekipleri, Zehra Üzüm için kentte arama çalışması başlattı. Ancak bu süreçte Zehra'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı. 

Emniyet Genel Müdürlüğü de kayıp Zehra Üzüm'ün bulunması için kentte çok sayıda kişinin cep telefonlarına kısa mesaj göndererek destek istedi.

BABA 2 GÜN SONRA KENDİNİ ASTI

Abdulrazak Üzüm, kızı Zehra'nın kaybolmasından 2 gün sonra evde kendisini astı. Bu gelişme üzerine soruşturma, Abdulrazak Üzüm'ün üzerine yoğunlaştı. Üzüm'ün telefon görüşmeleri ve kamera kayıtları mercek altına alındı. 

BABASI ÖLDÜRÜP HOBİ BAHÇESİNE GÖMMÜŞ

Araştırmanın ardından Tepebaşı ilçesinin kırsal Aşağıkartal Mahallesi'nde Abdulrazak Üzüm'e ait hobi bahçesinde arama yapıldı. Aramalarda Zehra Üzüm'ün toprağa gömülü cansız bedeni bulundu. Savcılık, polis ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Zehra Üzüm'ün cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız

Bu sözler İsrail ve ABD'ye: Hayale kapılmasınlar, hazırız
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var

İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm

CHP'li vekil, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Amrabat'tan Fenerbahçe'ye çok kötü haber

Korkulan oldu!
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm

CHP'li vekil, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
Rusya'dan bir ilk! ABD ve İsrail'e en net çağrıyı yaptılar

Bu bir ilk! Putin resmen devrede
63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler şok