Zehirli yılan, örümcek kuyruğuyla pusuya düşürdüğü kuşu böyle kaptı

Belgesellerde birden çok ilginç görüntü yayınlanıyor. Ancak doğada yaşanan bazı olaylar, belgesel kameralarının dahi kadrajına girmiyor.

İLGİNÇ BİR AVLANMA TAKTİĞİ

Doğadaki binlerce ilginç avlanma taktiklerinden biri ise bu sefer kameraların kadrajından kaçmadı. Sadece Güneybatı İran civarında yaşadığı bilinen ve "Örümcek Kuyruklu Boynuzlu Engerek" olarak bilinen yılan, kuyruğuyla pusu kurduğu kuşu saniyeler içerisinde kaptı.

AVLANMAYA GELİYORDU

Olayın bir diğer ilginç yanı ise kuşun, örümceği avlamak için yaklaşmasıydı. Ancak yılanın akılalmaz tuzağı, kuşu avcıyken av konumuna düşürdü.

SONRASINDA KURTULDU İDDİASI

Videoyu gören sosyal medya kullanıcıları ise çok sayıda yorumda bulundu. Bir kullanıcının iddiasına göre videonun devamında kuş, yılanın elinden kurtuluyor.