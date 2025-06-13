Zehir Taş'ın Adı Kütüphanede Yaşatılacak

Giresun'un Espiye ilçesinde yaşamını yitiren öğretmen Zehra Taş'ın adı mezun olduğu lisenin kütüphanesine verildi.

Hastalığı nedeniyle bir süre önce hayatını kaybeden edebiyat öğretmeni Taş'ın okul arkadaşları ve ailesi, Espiye 75. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne 750 kitap bağışında bulundu.

Bağışlanan kitaplarla oluşturulan kütüphaneye Taş'ın adı verildi.

Okul Müdürü Samiye Yıldırım, kütüphane ile Taş'ın hatırasının her zaman yaşayacağını belirterek, kitapseverlerden kitap bağışlamalarını istedi.