Zara Ziraat Odası Başkanı Şimşek, kırsaldaki çiftçileri bilgilendirdi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, köylerdeki çiftçilerle bir araya geldi.

Şimşek, Ekinli, Tödürge, Canova ve Derbent köylerini ziyaret etti.

Köy konaklarında muhtarlar ve çiftçilerle görüşen Şimşek, miras intikali, yemlik arpa satışı ve devlet destekleriyle ilgili bilgilendirme yaptı, sorunları dinledi.

Çiftçileri bilgilendirmek için köy köy dolaştıklarını belirten Şimşek, "Köy toplantılarımızda öncelikli olarak miras intikali durumlarını anlatıyoruz. İlçemize desteklemelerden dolayı şuan yaklaşık yıllık 10 milyon 600 bin lira girmektedir. Tarım arazilerinin tamamı desteklemelerden yararlanabilse bu rakamlar 54 milyon liraya yükselecek. Bu durumda ilçemiz çiftçilerinin devlet desteklerinden kaybı 43 milyon lira. Kaybı ortadan kaldırabilmek amacıyla bilgilendirme yapmaktayız." diye konuştu.

Şimşek, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yemlik arpa satışlarına da değinerek, "Bu uygulamadan ilçemizde çok az sayıda üretici istifade edebilmekte, bir çoğu habersiz olduğundan faydalanamıyor. Faydalananlar ise nakliyeden dolayı mustarip durumdaydı. Oda olarak TMO Sivas Şube Müdürlüğü ile görüştük ve tüm ilçelerimize örnek olacak çalışma başlattık. Arpa dağıtımı konusunda ilerleyen aylarda da bu hizmetimizi devam ettireceğimizin müjdesini verdik." ifadelerini kullandı.