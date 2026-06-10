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Zara'da sağlık hizmetleri binasının yapımı sürüyor

Zara'da sağlık hizmetleri binasının yapımı sürüyor
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Sivas'ın Zara ilçesinde, Sağlık Bakanlığı 2026 yatırım programı kapsamında 4 bin metrekare alana 3 katlı sağlık hizmetleri binası inşa ediliyor. Binada Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu tek çatı altında toplanacak.

Sivas'ın Zara ilçesine sağlık hizmetleri binası inşa ediliyor.

Sağlık Bakanlığı 2026 yılı yatırım programı kapsamında Zara Devlet Hastanesi yanındaki proje alanına sağlık hizmetleri binası yapımı için inşaat çalışmalarına başlanıldı.

Gelecek yıl tamamlanması planlanan hizmet binasında, ilçede farklı binalarda faaliyet gösteren Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu birimlerinin tek çatı altında hizmet vermesi planlanıyor.

Yaklaşık 4 bin metrekare arazi üzerinde 3 katlı olarak inşa edilecek binasında, aile hekimliği poliklinikleri, sağlık hizmetleri birimleri, idari birimler ve garaj yer alacak.

Kaynak: AA / İbrahim Özel
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