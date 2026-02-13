Haberler

Zara'da "Uzay Çadırı ve Sanal Gerçeklik" etkinliği düzenlendi

Zara'da 'Uzay Çadırı ve Sanal Gerçeklik' etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, uzay bilimleriyle tanışma fırsatı buldu. Planetaryum uzay çadırında güneş sistemi ve gezegenler hakkında sunumlar izleyip, sanal gerçeklik gözlükleriyle uzayı 3 boyutlu olarak deneyimlediler.

Sivas'ın Zara ilçesinde "Uzay Çadırı ve Sanal Gerçeklik" etkinliği düzenlendi.

Zara Gazi İlkokulu Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, kurulan planetaryum uzay çadırında güneş sistemi, gezegenler ve uzayla ilgili görsel sunumlar izledi, sanal gerçeklik gözlükleriyle de uzayı 3 boyutlu inceleme imkanı buldular.

Okul müdürü Hüseyin Gökhan Altan, öğrencilerin etkinlik vesilesiyle uzay bilimi ile yakından tanışma imkanı bulduğunu belirtti.

Çocukların sanal gerçeklik gözlükleriyle uzayı 3 boyutlu olarak deneyimlediğini anlatan Altan, "Bu etkinlikle çocuklarımızda bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturmak istedik." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

