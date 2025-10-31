Zara'da Sürücülere Kış Şartları Hakkında Bilgilendirme

Sivas'ın Zara ilçesinde araç sürücüleri bilgilendirildi.

Zara Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince Zara, İmranlı, Kızıldağ güzergahını kullanan araç sürücülere yol durumu ve güzergah hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer bilgilendirme kapsamında araç kullanma süreleri ve kış aylarında dikkat edilmesi gereken durumlar, alınması gereken önlemler ve uyulması gereken kurallar konusunda araç sürücülerini uyardı.

Polisler gün boyu durdurdukları şoförlere ve araçlardaki yolculara gerekli bilgilendirmeleri yaparak ikramlarda bulundu.