Zara Belediyesi Mezarlık Bilgi Sistemi kurdu

Sivas'ın Zara ilçesinde belediye tarafından Mezarlık Bilgi Sistemi kuruldu.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, AA muhabirine, üretken belediyecilik anlayışıyla sistemi hayata geçirdiklerini söyledi.

İlçedeki 11 farklı bölgedeki mezarlık bilgilerinin bilgi sistemine aktarıldığını belirten Çelik, "Tüm kabristanlarımız parselizasyonları yapılarak vatandaşlarımızın ulaşımına sunuldu. Burada özellikle de gurbette yaşayan hemşehrilerimiz ve genç nesillerimiz ata, dede kabristanlarını bulmakta zorlanıyordu. Sisteme cep telefonlarından da giriş yapılabiliyor ve indirilebiliyor. Buradan da navigasyon sistemiyle de kişiyi mevcut kabristana sistem götürüyor. Mezarlık Bilgi Sistemi ilçemize hayırlı olsun." dedi.

Çelik, mezarlıkların çevre düzenlemelerini de devam ettireceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yeni mezarlığımızdaki hizmet binamızın yüzde 99'u bitti ve bayramdan sonra da hizmete açacağız. Burada da yine gasilhanemizi faaliyete geçiriyoruz. Gasilhanemiz mesai saatleri içerisinde açık olacaktır, personellerimiz orada olacak. Bay, bayan mescitleri, lavaboları olmak üzere bay, bayan bekleme salonlarıyla hizmete açıyoruz. Diğer mezarlıklarımızda da yine iç kısımlarında çevre düzenlemelerini gerçekleştireceğiz."