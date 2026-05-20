Zara'da 'Bayrak Yürüyüşü' düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde Gençlik Haftası dolayısıyla "Bayrak Yürüyüşü" düzenlendi.

Türk Kızılay Zara Temsilciliği Genç Kızılay Teşkilatı tarafından düzenlenen ve Zara Millet Bahçesi'nden başlayan yürüyüşe katılanlar 25 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı.

Zara Mehmet Habib Soluk Eğitim Kampüsü'ne gelen grup, İstiklal Marşı, ardından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.

Genç Kızılay Teşkilat Başkanı Aybike Adlım, Gençlik Haftası münasebetiyle bu yürüyüşü tertip ettiklerini ifade ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz gençlere armağanı olan bu günün önemini birlik ve beraberlik ruhuyla yaşamak üzere etkinliğimizi gerçekleştirdik." dedi.