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Zara'da ÇEDES projesi kapsamında yıl sonu etkinlikleri gerçekleştirildi

Zara'da ÇEDES projesi kapsamında yıl sonu etkinlikleri gerçekleştirildi
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Sivas'ın Zara ilçesinde ÇEDES Projesi kapsamında düzenlenen yıl sonu etkinliklerinde öğrenciler yıl boyunca yaptıkları çalışmaları sergiledi, protokol üyeleri stantları ziyaret etti.

Sivas'ın Zara ilçesinde, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında yıl sonu etkinlikleri gerçekleştirildi.

Zara İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Fatih Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan, Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlçe merkezindeki okulların stant açtığı etkinlikte, öğrenciler yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmaları ve el ürünlerini sergiledi.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Fatih Çelik, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Müftülüğümüz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile gurur duyuyoruz. Gerçekten de gençlerimizin yetiştirilmesinde çok büyük bir emek veriyorlar. Eğitim çalışmalarına, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkma noktasında büyük emek sarf ediyorlar." dedi.

Konuşmanın ardından ilçe protokolü stantları ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

Programda, öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sergilendi.

Kaynak: AA / İbrahim Özel
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