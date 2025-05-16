Zara'da 5 Bin Ücretsiz Fidan Dağıtıldı

Zara'da 5 Bin Ücretsiz Fidan Dağıtıldı
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Sivas'ın Zara ilçesinde, Zara Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz 5 bin çam fidanı dağıtıldı. Dağıtım, ağaçlandırma seferberliğine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde vatandaşlara ücretsiz 5 bin çam fidanı dağıtıldı.

Zara Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Zara Mehmet Akif Ersoy Camisi avlusunda vatandaşlara ücretsiz sarı çam ve kara çam fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Ağaçlandırma seferberliğine katkıda bulunmak için fidan dağıtımı yaptıklarını belirten Zara Orman İşletme Şefi Mehmet Çirkinyılan, "Zara ilçe genelinde vatandaşlarımızın ağaçlandırma seferberliğine katkı sağlamaları amacıyla kurum olarak ücretsiz fidan dağıttık. Bu kapsamda fidanlarımızı yoğun bir ilgi içerisinde kısa sürede dağıttık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
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