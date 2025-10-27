Haberler

Zara'da 29 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Zara ilçesinde, Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği ve Zara Gençlik Merkezi'nden oluşan 83 gönüllü, 29 bin fidanı toprakla buluşturdu. Dernek Başkanı Rüşan Sümbüloğlu, 4 yıl içinde oluşturdukları ormandada toplamda 140 bin fidan dikimi gerçekleştirdiklerini açıkladı. Etkinlik, Türk Halk Müziği konseri ile sona erdi.

Sivas'ın Zara ilçesinde Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği ve Zara Gençlik Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde üniversite öğrencilerinden oluşan 83 kişilik gönüllü grup, 29 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Gönüllüler, Zara Cumhuriyet Ormanı bünyesinde kurulan hatıra ormanına 4 bin ahlat, 6 bin mahlep, 6 bin badem, 5 bin iğde, 500 alıç, 7 bin 500 sarı çam ve kara çam olmak üzere 29 bin fidan dikimi gerçekleştirdi.

Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği Başkanı Rüşan Sümbüloğlu, fidan dikme programında yaptığı konuşmada, 4 yıl önce üç arkadaş arasında oluşturdukları platformun kısa sürede büyüyerek dernekleştiğini ifade etti.

Oluşturdukları ormanda bu zamana kadar yaklaşık 140 bin fidanı toprakla buluşturduklarını söyleyen Sümbüloğlu, "300 üyeye ulaştığımız derneğimizle ilçemizin ekosistemine sahip çıkmak, börtü böceğini, doğal hayatını korumak, sokak hayvanlarının zorlu hayat mücadelesine destek vermek, çevremizi temiz tutmak, yollarımızı, sokak ve meydanlarımızı temiz tutup, gerekirse çöplerini toplamak misyonunu üstlendik." dedi.

Zara Gençlik Merkezi Müdürü Enes Kuzu da fidan dikimine gönüllü gençlerle destek olduklarını belirtti.

Kuzu, etkinliğe katılan gönüllülere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından hatıra ormanlarına fidan dikilerek can suyu verildi.

Fidan dikim töreninin ardından Belediye Kültür Merkezi'nde Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği Halil Söyler Korosu tarafından Türk Halk Müziği konser programı düzenlendi.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Aralarındaki diyalog olay! Sergen Yalçın taraftarın karşısına çıktı

Deliye dönen taraftarların karşısına çıkan Sergen'in zor anları
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
MHP kanun teklifi sundu: Yabancı dijital medya platformlarına uygulanan vergi artırılsın

MHP, yabancı dijital medya platformları için harekete geçti
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.