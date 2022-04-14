ZAPORİJYA - Ukrayna'da gönüllüler koruyucu zırhlı malzemeler üretiyor - Haberler

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ZAPORİJYA - Ukrayna'da gönüllüler koruyucu zırhlı malzemeler üretiyor

AA - Andrea Carrubba - Güncel
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Atölyeden detaylar Gönüllülerin kask ve yelek üretmesi Yemek yapan siviller Koruyucu malzeme yapan gönüllüler Sivillerin topluca yemek yemesi ZAPORİJYA - Ukrayna'nın Zaporijya kentinde, devam eden Rusya saldırılarına karşı gönüllüler koruyucu zırhlı malzemeler üretiyor.

Atölyeden detaylar

Gönüllülerin kask ve yelek üretmesi

Yemek yapan siviller

Koruyucu malzeme yapan gönüllüler

Sivillerin topluca yemek yemesi ZAPORİJYA - Ukrayna'nın Zaporijya kentinde, devam eden Rusya saldırılarına karşı gönüllüler koruyucu zırhlı malzemeler üretiyor.

ZAPORİJYA - Ukrayna'da gönüllüler koruyucu zırhlı malzemeler üretiyor

ZAPORİJYA - Ukrayna'da gönüllüler koruyucu zırhlı malzemeler üretiyor

ZAPORİJYA - Ukrayna'da gönüllüler koruyucu zırhlı malzemeler üretiyor

AA / Andrea Carrubba - Güncel

Yemek Tarifi, Zaporijya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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