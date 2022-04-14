ZAPORİJYA - Ukrayna'da gönüllüler koruyucu zırhlı malzemeler üretiyor
AA - Andrea Carrubba - Güncel
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Atölyeden detaylar Gönüllülerin kask ve yelek üretmesi Yemek yapan siviller Koruyucu malzeme yapan gönüllüler Sivillerin topluca yemek yemesi ZAPORİJYA - Ukrayna'nın Zaporijya kentinde, devam eden Rusya saldırılarına karşı gönüllüler koruyucu zırhlı malzemeler üretiyor.
Atölyeden detaylar
Gönüllülerin kask ve yelek üretmesi
Yemek yapan siviller
Koruyucu malzeme yapan gönüllüler
Sivillerin topluca yemek yemesi ZAPORİJYA - Ukrayna'nın Zaporijya kentinde, devam eden Rusya saldırılarına karşı gönüllüler koruyucu zırhlı malzemeler üretiyor.