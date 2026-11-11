Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zaporijya NGS'de Ukrayna saldırısında ölen çalışan sayısı Nisandan bu yana 15'e çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zaporijya NGS, çalışanlarından birinin Ukrayna ordusunun Energodar'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini bildirdi. Santral, Nisandan bu yana saldırılarda ölen çalışan sayısının 15'e yükseldiğini, saldırıların nükleer güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali (NGS), çalışanlarından birinin Ukrayna ordusunun Energodar şehrine düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini bildirdi???????.

Zaporijya NGS'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, santral çalışanının gece saatlerinde mesaisinin ardından dinlendiği evinde düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Nisandan bu yana saldırılarda hayatını kaybeden santral çalışanlarının sayısının 15'e yükseldiği bilgisi verilen açıklamada, Ukrayna ordusunun Energodar ve çevresindeki yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, şehirdeki yaşam koşullarının santralin güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğu belirtilerek, saldırıların nükleer güvenliği tehdit ettiği kaydedildi.

Zaporijya NGS, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

Kaynak: AA
İstanbul'un köklü şirketi zorda! 3 ay süre verildi

İstanbul'un köklü şirketi zorda! 3 ay süre verildi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü’nün ölümünde Sultan Nur Ulu, 'yalan tanıklık' suçundan hakim karşısına çıktı

Güllü davasında avukattan olay sözler: Bu Tuğyan'ı kurtarma operasyonu
100 kilometrede 0,9 litre yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

100 kilometrede 0,9 litre yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
Palau Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile selfie çekti

Erdoğan ile selfie çeken devlet başkanı

Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı

Acun'un başımıza bela ettiği isim bakın nerede ortaya çıktı
Emine Erdoğan’dan COP31 mesajı: Küresel iş birliğine yeni bir ivme kazandırmasını temenni ediyorum

Emine Erdoğan’dan "İklim Adaleti" mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu

Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti28

Fatma Betül kadar kazanan bir isim daha! Sevk yazısında ortaya çıktı