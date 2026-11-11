Zaporijya NGS'de Ukrayna saldırısında ölen çalışan sayısı Nisandan bu yana 15'e çıktı

Zaporijya NGS'de Ukrayna saldırısında ölen çalışan sayısı Nisandan bu yana 15'e çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zaporijya NGS, çalışanlarından birinin Ukrayna ordusunun Energodar'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini bildirdi. Santral, Nisandan bu yana saldırılarda ölen çalışan sayısının 15'e yükseldiğini, saldırıların nükleer güvenliği tehdit ettiğini belirtti.
Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali (NGS), çalışanlarından birinin Ukrayna ordusunun Energodar şehrine düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini bildirdi???????.
Zaporijya NGS'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, santral çalışanının gece saatlerinde mesaisinin ardından dinlendiği evinde düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdiği belirtildi.
Nisandan bu yana saldırılarda hayatını kaybeden santral çalışanlarının sayısının 15'e yükseldiği bilgisi verilen açıklamada, Ukrayna ordusunun Energodar ve çevresindeki yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi.
Açıklamada, şehirdeki yaşam koşullarının santralin güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğu belirtilerek, saldırıların nükleer güvenliği tehdit ettiği kaydedildi.
Zaporijya NGS, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.