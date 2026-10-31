Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zambiya'da son üç ayda kolera salgınında 30 kişi öldü, 1622 vaka görüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zambiya Sağlık Bakanı Roma Chilengi, 28 Temmuz-28 Ekim arasında ülkede 1622 kolera vakası kaydedildiğini ve salgında 30 kişinin öldüğünü bildirdi. Salgın 6 eyaletteki 20 bölgeye yayılırken en fazla vaka 1090 ile başkent Lusaka'nın bulunduğu eyalette görüldü.

CAPE Zambiya'da son üç ayda etkili olan kolera salgınında 30 kişinin öldüğü bildirildi.

Zambiya Sağlık Bakanı Roma Chilengi, parlamentoda yaptığı açıklamada, 28 Temmuz ile 28 Ekim arasında ülkede 1622 kolera vakası kaydedildiğini, salgında 30 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Vakalardan 228'inin laboratuvar testleriyle doğrulandığını aktaran Chilengi, hayatını kaybedenlerden 16'sının sağlık kuruluşlarına ulaşamadan, 14'ünün ise tedavi gördükleri sağlık kuruluşlarında öldüğünü bildirdi.

Chilengi, salgının 6 eyaletteki 20 bölgeye yayıldığını, en fazla vakanın 1090 vakayla başkent Lusaka'nın bulunduğu eyalette kaydedildiğini ifade etti.

Son 24 saatte 74 yeni vaka tespit edildiğini aktaran Chilengi, salgının başlangıcından bu yana 1488 hastanın iyileştiğini, 104 kişinin tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Zambiya Sağlık Bakanlığı, 30 Eylül'de kolera salgını ilan etmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Kaynak: AA
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
Otomobiline dolan suyu bardakla tahliye etmeye çalıştı

Görüntü bugün Diyarbakır'da çekildi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Italiano'dan Orkun Kökçü kararı

Orkun istedi, Italiano ''Hayır'' dedi: Otur oturduğun yerde
Polonya'da yargı krizi siyasi hesaplaşmaya dönüştü

Ülkede 11 yıllık kriz siyasi hesaplaşmaya döndü
Ekim bitmeden kış bastırdı! Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı

Ekim bitmeden kış bastırdı! Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı
Jhon Duran'ın kırmızı kartı Portekiz'i karıştırdı

Olay adam Duran, Portekiz'i yine karıştırdı
Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü

Elektrik faturalarında yeni dönem! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakam

Asgari ücret yeni yılda ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Taksim'de akılalmaz hareket! Tramvayın üzerine doğru bebek arabasını sürdü

Ne yaptığını kimse anlamadı! Makinist neye uğradığını şaşırdı