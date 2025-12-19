Zambiya parlamentosunda milletvekili sayısı artıyor

CAPE Zambiya'da, Cumhurbaşkanı Hakeinde Hichilema tarafından onaylanarak yürürlüğe giren anayasa değişikliğiyle, parlamentodaki sandalye sayısı artıyor.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, seçim bölgesi sayısının 156'da 211'e çıkarılmasını öngören anayasa değişikliği, kadınların, gençlerin ve engelli bireylerin parlamentodaki temsilini artırmayı hedefliyor.

Anayasa değişikliği ayrıca seçim ve yönetim süreçlerine ilişkin hükümleri revize ederek ara seçimler, adaylık usulleri ve görev sürelerine açıklık getirirken, belediye başkanları ve meclis başkanının görev süresindeki iki dönemlik sınırlamayı da kaldırıyor.

Zambiya Parlamentosu halihazırda, 156 seçim bölgesinden seçilen milletvekillerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı tarafından atanan 8 milletvekiliyle birlikte toplam 164 üyeden oluşuyor.

Değişikliğin ardından, seçim bölgelerinin sayısının artırılmasıyla 13 Ağustos 2026'da düzenlenecek genel seçimlerde parlamentoya doğrudan seçilen milletvekili sayısı 211'e yükseliyor.

Öte yandan seçimlere bir yıldan az süre kala hayata geçirilen değişiklik, muhalefet partileri ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından eleştiriliyor.

Hükümet ise, değişikliğin artan nüfus karşısında temsilde adaleti güçlendirmeyi amaçladığını savunuyor.