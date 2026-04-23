"Zamanın Ustaları" belgeseli Bitlis'in zanaat geleneğini izleyiciyle buluşturacak

Bitlis'in yüzyıllara direnen zanaat geleneğini ve bu mirası yaşatan son ustaları odağına alan "Zamanın Ustaları" belgesel filmi izleyiciyle buluşacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gözde Sunal'ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği, Bitlis Valiliği himayesinde hazırlanan belgeselin özel gösterimi yarın AKM'de gerçekleştirilecek.

Gösterimin ardından yönetmen Doç. Dr. Gözde Sunal ve belgesel ekibiyle söyleşi programı düzenlenecek.

Zanaatların izini sürerken kültürel sürekliliği ve insanın zamanla kurduğu bağı sinema diliyle sorgulayan belgesel, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan baston ustalığından taş işçiliğine, yöresel ayakkabı üretiminden ahşap sanatına kadar pek çok geleneksel zanaatın son temsilcilerini kayıt altına alıyor.

Yapımda, usta-çırak ilişkisiyle kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel birikim, ustaların kendi hikayeleri üzerinden anlatılıyor.

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın yeğeni Gözde Sunal'ın imzasını taşıyan belgesel, toplumsal hafızanın usta ellerde şekillenen üretim süreçleriyle inşasını ortaya koyuyor.