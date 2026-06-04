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Erzurum'da eriyen kar sularıyla dolan Zagos Gölü dronla görüntülendi

Erzurum'da eriyen kar sularıyla dolan Zagos Gölü dronla görüntülendi
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Erzurum'un İspir ilçesinde çam ormanları arasında yer alan Zagos Gölü, ilkbaharda eriyen kar sularıyla doluyor ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Yaz sonunda ise büyük ölçüde kuruyor.

Erzurum'un İspir ilçesinde çam ormanlarının arasında bulunan ve eriyen kar sularıyla dolan Zagos Gölü, doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor.

İlçe merkezine yaklaşık 26 kilometre uzaklıktaki Ardıçlı Mahallesi sınırlarında bulunan, yöre halkının "Zagos" olarak adlandırdığı göl, her yıl ilkbaharda Deve Dağları'nda biriken karların erimesiyle yeniden hayat buluyor.

Dağlardan gelen kar suyunun göl yatağında toplanmasıyla oluşan Zagos Gölü, çevresindeki çam ormanları ve zirvelerinde halen kar bulunan Deve Dağları ile güzel görüntü oluşturuyor.

Doğaseverlerin ilgisini çeken göl ve çevresi, dronla görüntülendi.

Öte yandan, göl, yazın ilerleyen dönemlerinde küçülerek, büyük ölçüde kuruyor.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri
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