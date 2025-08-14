Zafer Süral, MASTOB'un Yeni Başkanı Seçildi

Zafer Süral, MASTOB'un Yeni Başkanı Seçildi
Güncelleme:
Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği'nin (MASTOB) genel kurulunda Zafer Süral, yeni başkan olarak seçilirken, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği'nin (MASTOB) yeni başkanı Zafer Süral oldu.

Birliğin genel kurulunda, MASTOB başkanlığına Zafer Süral seçilirken, başkan yardımcıları Durmuş Vural, Adem Tuluk, genel sekreter Ramazan Kara, muhasip üye Hüseyin Külahlı'dan oluştu.

Yönetim kurulunda ise C. Haydar Barut, Fehmi İncidiş, Durmuş Vural, Osman Ergin, Zafer Süral, Nurettin Tiren, Emir Zeki Demirci, Gülü Duran, Elbru Can Boztepe, Ramazan Kara, Ali Berber, Adem Tuluk, Osman Boztepe, Hüseyin Külahlı ve Ahmet Tanır yer aldı.

Denetim kurulu da Alper Deveci, Mehmet Taş ile Burak Külahlı'dan oluştu.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
