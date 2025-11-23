Haberler

Zafer Sırakaya, Mölln Saldırısını Andı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, 1992'deki Mölln ırkçı saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarını andı ve aşırı sağ ile nefret suçlarına karşı mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, 23 Kasım 1992'de 3 Türk'ün ölümüyle sonuçlanan Almanya'nın Mölln şehrindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenleri andı.

Sırakaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Almanya'nın Mölln kentinde 1992'de gerçekleştirilen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerinin acısını paylaşıyoruz. Irkçı terör örgütü NSU cinayetlerinin hala tam olarak aydınlatılamamış olması, yalnızca Türk toplumunun yarasını derinleştirmemiş, aynı zamanda diğer ırkçı ve İslam düşmanı saldırıların kapısını aralayarak faillerine cesaret vermiştir. Bu durum, demokratik bir ülkeye yakışmamaktadır. Avrupa'da yükselen aşırı sağ, nefret suçları ve İslam düşmanlığı yalnızca bir ülkenin değil, tüm insanlığın ortak sınavıdır. Türkiye ve AK Parti olarak bu karanlık düşünce ve akımlara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
