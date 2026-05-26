Haberler

Zafer Partisinin bayramlaşma programı belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde genel merkezinde heyetleri kabul edecek ve iki ayrı heyet halinde siyasi partilere bayram ziyaretleri gerçekleştirecek.

Zafer Partisinin Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu.

Bayramın 2. gününde, parti genel merkezini ziyaret edecek heyetler, Genel Sekreter Cezmi Polat, Genel İdare Kurulu Üyesi Ayşe Nur Alp, Gençlik Kolları Genel Başkanı Mustafa Can Küçük, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Doğukan Özbay ve Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Can Bahadıroğlu tarafından karşılanacak.

Zafer Partisi, 2 ayrı heyet halinde siyasi partileri ziyaret edecek.

Buna göre ilk heyet, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti, DSP, Gelecek Partisi ve CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in heyetine ziyarette bulunacak.

İlk heyette, Eşgüdüm ve İnsan Kaynakları Başkanı Haydar Çakmak, Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları Başkanı Suzan Küçüksaraç, Tarım Politikaları Başkanı Nihat Babaözü ve Gençlik Kolları Sözcüsü Sıla Akbaba bulunacak.

Seçim İşleri ve Güvenliği Başkanı İbrahim Kaan Erten, Genel İdare Kurulu Üyesi Eser Türkistanlı, Kurucular Kurulu Üyesi Nazım Kılıç ve Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ece Nur Aydın'ın yer aldığı ikinci heyet ise BTP, Anavatan Partisi, Anahtar Parti, Saadet Partisi ve Milli Yol Partisini ziyaret edecek.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı

Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya'da göz dolduran Vedat Muriq'e dev talip

Beklenmedik sürpriz!
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki rakibi ABD'nin kadrosu belli oldu

Rakibimiz ABD'nin Dünya Kupası kadrosu belli oldu
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

Icardi'ye dev teklif! Duyar duymaz cevapladı
Tarihi zafer! Bundesliga'nın eski şampiyonunu yenip 30 yıl sonra küme düşürdüler

Bundesliga şampiyonunu yenip rakibini 30 yıl sonra küme düşürdüler
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım

Bu halini unutun! İbrahim Tatlıses'in değişimi şaşırttı
Torino, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullandı

Türkiye'ye dönecek mi deniyordu, dönmedi! Milli yıldızımız imzayı attı