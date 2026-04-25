Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: "Din Eğitimi İnsanı Yobaz Yapmaz, Din Eğitimsizliği İnsanı Yobaz Yapıyor"

(İZMİR) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Nasıl matematik, tarih, coğrafya, kimya, fizik zorunlu ders ise din dersi de zorunlu ders olmalı diyorum. Bazıları da itiraz ediyorlar. Diyorlar ki, 'neden din dersi zorunlu olsun? İmam mı olacağız?' Kimyayı okuyorsun, kimyacı olmuyorsun. Tarih okuyorsun, tarihçi olmuyorsun. İkincisi, din dersi okuduğun zaman yobaz olmazsın. Din eğitimi insanı yobaz yapmaz, din eğitimsizliği insanı yobaz yapıyor. Eğer dini bilirseniz Allah'la aldatamazlar. Dini bilmezseniz Allah'la aldatıyorlar" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 7'inci İzmir Kitap Fuarı'nda düzenlenen "Ordu ve Siyaset" başlıklı söyleşiye katıldı. Özdağ, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Birkaç gün önce İzmir'de bir televizyon kanalındaydım. Sosyal medyada da gördüm. Bazıları beni eleştirmiş. Ben nasıl matematik, tarih, coğrafya, kimya, fizik zorunlu ders ise din dersi de zorunlu ders olmalı diyorum. Bazıları da itiraz ediyorlar. Diyorlar ki: 'Neden din dersi zorunlu olsun? İmam mı olacağız?' Kimyayı okuyorsun, kimyacı olmuyorsun. Geometri okuyorsun, mimar olmuyorsun çizimlerden falan. Tarih okuyorsun, tarihçi olmuyorsun bir. İkincisi, din dersi okuduğun zaman yobaz olmazsın. Arkadaşlar, din eğitimi insanı yobaz yapmaz; din eğitimsizliği insanı yobaz yapıyor."

Bakın, Cumhuriyet'i kuran kadroların din eğitimi, bugünkü ilahiyat mezunlarından daha iyi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Meclis'te yapmış olduğu konuşmaları okuyun. Mesela hilafetin kaldırılmasıyla ilgili konuşması… Müthiş bir dini bilgisi var. Keza İsmet Paşa'nın da vesaire. Hepsinin. Ben de 'Nereden geliyor?' diye merak ettim. Bu kitapta göreceksiniz arkadaşlar. Hepsinin Harp Okulu'nda okurken almış olduğu eğitimlerin içinde İslam tarihi, İslam kültürü, fıkıh… Bunları çok iyi öğrenmişler. Onun için Cumhuriyet'i kurarken yobazların, dini bilen bu kadro karşısında hiç şansı olmamış.

Eğer dini bilirseniz Allah'la aldatamazlar. Dini bilmezseniz Allah'la aldatıyorlar. Sokakta bir röportajda iki kişiyi durdurdular. İkisine de aynı İslam ile ilgili soruları sordular. Başörtülü olan hanım hiçbir soruyu bilemedi. Başörtüsüz olan hepsini bildi. Ondan sonra dedi ki: 'Ben ateistim. Üç seneden beri ateistim.' Belki görmüşsünüz. Bu bilgi, arkadaşlar. Onun için tarihi de iyi bilmeliyiz, dinleri de iyi bilmeliyiz. Matematiği, fiziği, geometriyi… En azından içimizde bilimle ilgilenecek olanlar, onlar çok iyi bilmeli."

Program sırasında sahneye bir bebeği alan Özdağ, Türkiye gündemine ilişkin bir soru yöneltti. Bebeğin ağlaması üzerine Özdağ, "Çok güzel konuştun, işte Türkiye'nin durumu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA