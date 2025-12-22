Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Sarıkamış Harekatı Şehitlerini Andı

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Vatan ve millet aşkının, inancın, kararlılığın, iradenin, kahramanlığın anıtlaşmış hali olan Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" açıklamasını yaptı.

