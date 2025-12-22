Haberler

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Sarıkamış Harekatı Şehitlerini Andı

Güncelleme:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, " Sarıkamış Harekatı şehitlerini andı

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Vatan ve millet aşkının, inancın, kararlılığın, iradenin, kahramanlığın anıtlaşmış hali olan Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" açıklamasını yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Özdağ, "Vatan ve millet aşkının, inancın, kararlılığın, iradenin, kahramanlığın anıtlaşmış hali olan Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
