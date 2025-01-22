Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın tutuklanmasına ilişkin adliye önünde açıklama

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, partilerinin Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına ilişkin, "Başkanlık Divanı, İstanbul İl Başkanlığı ve 3 avukatla durum değerlendirmesinde bulunup, kamuoyunu bilgilendirmek adına açıklama yapacağız." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturmada "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanan Özdağ için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması düzenlendi.

Zafer Partisi Sözcüsü Karamahmutoğlu, burada yaptığı konuşmada, Özdağ'ın tutuklanmasıyla ilgili değerlendirme yapacaklarını söyledi.

Karamahmutoğlu, "Başkanlık Divanı, İstanbul İl Başkanlığı ve 3 avukatla durum değerlendirmesinde bulunup, kamuoyunu bilgilendirmek adına açıklama yapacağız. Televizyon programlarıyla işin içeriği anlatılacaktır. Yani bu saldırının niçin yapıldığı ve bu saldırıyla birlikte Zafer Partisi ve Genel Başkanı üzerinden neyin amaçlandığı Türk halkıyla paylaşılacaktır. O sebeple sözü burada kesmek istiyorum." diye konuştu.

"Belli ki aceleleri var"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına tepki göstererek, korkmadıklarını ve ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların Türk milletine karşı işledikleri suçların telaşı içinde olduklarını görüyoruz. Belli ki aceleleri var ve bu acele içerisinde de kendilerine sorun olabilecek tüm aktörleri ve siyasi partileri sindirmek, korkutmak, itibarlarını ortadan kaldırmak ve etkisiz kılmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Dün bu memleketi bir avuç şerefli ve cesur Türk evladı kurtardı. Emin olsunlar bu ülkede bugün de bayrak ve Kur'an üzerine el basmış ve Türk milleti için her şeyi göze almış milyonlar vardır ve hazırdır."

İstibdada karşı "hürriyet" diye haykıracaklarını belirten Dervişoğlu, "Kölelik düzenine karşı 'Türk milleti' diyeceğiz. Bu direniş hattını güçlendirmeye devam edeceğiz. Ne yapsalar boş. Çünkü onlar için artık her şey bitmiştir. Bu ihanete geçit vermeyeceğiz." diye konuştu.

Dervişoğlu, günün birlik ve beraberlik günü olduğunu kaydederek, "Ayrışmak değil, birleşmek, kucaklaşmak günüdür. Teslim olmak değil, mücadele etmek günüdür." dedi.

Özdağ'a destek olmak için adliye önüne toplanan partililer, zaman zaman slogan atarak tutuklama kararına tepki gösterdi. Grup, daha sonra adliyeden ayrıldı.

Açıklama sırasında polis ekiplerince adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.