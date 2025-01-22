Üye Girişi
Haberler
Çanakkale'de 5.2 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Çanakkale'de 5.2 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama

Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama
Türkiye'yi yasa boğan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor

En acı liste! Aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti
Bakan Yerlikaya: Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi

Bakan Yerlikaya kahreden haberi duyurdu! Can kaybı 76'ya yükseldi

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın tutuklanmasına ilişkin adliye önünde açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın tutuklanmasına ilişkin adliye önünde açıklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, partilerinin Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına ilişkin, "Başkanlık Divanı, İstanbul İl Başkanlığı ve 3 avukatla durum değerlendirmesinde bulunup, kamuoyunu bilgilendirmek adına açıklama yapacağız." dedi.

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, partilerinin Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına ilişkin, "Başkanlık Divanı, İstanbul İl Başkanlığı ve 3 avukatla durum değerlendirmesinde bulunup, kamuoyunu bilgilendirmek adına açıklama yapacağız." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturmada "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanan Özdağ için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması düzenlendi.

Zafer Partisi Sözcüsü Karamahmutoğlu, burada yaptığı konuşmada, Özdağ'ın tutuklanmasıyla ilgili değerlendirme yapacaklarını söyledi.

Karamahmutoğlu, "Başkanlık Divanı, İstanbul İl Başkanlığı ve 3 avukatla durum değerlendirmesinde bulunup, kamuoyunu bilgilendirmek adına açıklama yapacağız. Televizyon programlarıyla işin içeriği anlatılacaktır. Yani bu saldırının niçin yapıldığı ve bu saldırıyla birlikte Zafer Partisi ve Genel Başkanı üzerinden neyin amaçlandığı Türk halkıyla paylaşılacaktır. O sebeple sözü burada kesmek istiyorum." diye konuştu.

"Belli ki aceleleri var"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına tepki göstererek, korkmadıklarını ve ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların Türk milletine karşı işledikleri suçların telaşı içinde olduklarını görüyoruz. Belli ki aceleleri var ve bu acele içerisinde de kendilerine sorun olabilecek tüm aktörleri ve siyasi partileri sindirmek, korkutmak, itibarlarını ortadan kaldırmak ve etkisiz kılmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Dün bu memleketi bir avuç şerefli ve cesur Türk evladı kurtardı. Emin olsunlar bu ülkede bugün de bayrak ve Kur'an üzerine el basmış ve Türk milleti için her şeyi göze almış milyonlar vardır ve hazırdır."

İstibdada karşı "hürriyet" diye haykıracaklarını belirten Dervişoğlu, "Kölelik düzenine karşı 'Türk milleti' diyeceğiz. Bu direniş hattını güçlendirmeye devam edeceğiz. Ne yapsalar boş. Çünkü onlar için artık her şey bitmiştir. Bu ihanete geçit vermeyeceğiz." diye konuştu.

Dervişoğlu, günün birlik ve beraberlik günü olduğunu kaydederek, "Ayrışmak değil, birleşmek, kucaklaşmak günüdür. Teslim olmak değil, mücadele etmek günüdür." dedi.

Özdağ'a destek olmak için adliye önüne toplanan partililer, zaman zaman slogan atarak tutuklama kararına tepki gösterdi. Grup, daha sonra adliyeden ayrıldı.

Açıklama sırasında polis ekiplerince adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
img

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi
img

Devlet düşük bedelle araç satıyor
img

Morg kapasitesi doldu, cenazeler soğuk hava depolu TIR'a konuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı
76 kişiye mezar olan facianın yaşandığı otelden ilk açıklama geldi

76 kişiye mezar olan facianın yaşandığı otelden ilk açıklama geldi
Otel yangının ardından ortaya çıktı! Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış

Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış
Ülkü Ocakları Başkanı'ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler

Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Ümit Özdağ için tehdit gibi mesaj
Ünlü ilahiyatçı Abdülaziz Bayındır'dan ezber bozan 'Sünnet' çıkışı

Ünlü ilahiyatçıdan ezber bozan "Sünnet" çıkışı
Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

Turizm Bakanı'na açıkça soruldu: Otelde yangın merdiveni var mıydı?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.