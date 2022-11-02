Bakan Soylu'ya yönelik "tehdit" paylaşımı nedeniyle Ümit Özdağ hakkında fezleke hazırlandı
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili mayıs ayında yaptığı bir paylaşım nedeniyle fezleke düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede "27. dönem milletvekili Ümit Özdağ'ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır" denildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sosyal medya paylaşımından dolayı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "tehdit" suçundan fezleke düzenledi.
FEZLEKEDE ÖZDAĞ'IN PAYLAŞIMINA YER VERİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, Özdağ'ın, Twitter hesabından 9 Mayıs 2022'de yaptığı paylaşıma yer verildi.
ADALET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ
Özdağ'ın paylaşımda kullandığı ifadeyle tehdit suçunun yasal unsurlarının oluştuğu belirtilen fezlekede, "27. dönem milletvekili Ümit Özdağ'ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır" değerlendirmesine yer verildi. Fezleke, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.