Bakan Soylu'ya yönelik "tehdit" paylaşımı nedeniyle Ümit Özdağ hakkında fezleke hazırlandı

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili mayıs ayında yaptığı bir paylaşım nedeniyle fezleke düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede "27. dönem milletvekili Ümit Özdağ'ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır" denildi.