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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aslan, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi

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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Aslan, bölgenin talan edildiğini ve yurttaşların mağdur olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. "Rezerv Alan Yasası" bölgenin talan edildiğini ve yurttaşların mağdur olduğunu belirten Aslan, "AKP iktidarı sanki ' Hatay'da depremin yıkamadığı evleri biz yıkalım' şiarıyla yola çıkmış gibi. Hatay'ı depremin yerle bir ettiği yetmiyor, şimdi de kalan evler devlet eliyle yıkılmak isteniyor" dedi.

"Kentsel Dönüşüm Yasası" olarak da bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle yerleşim yerlerinin "rezerv alan" ilan edilebilmesinin önü açıldı. Söz konusu değişikliğin ilk uygulaması ise 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşanan Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinin tamamının "rezerv alan" ilan edilmesi oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, iki ilçedeki 207 hektarlık bölgeyi rezerv yapı alanı ilan etti. Bölgedeki depremzedelerin karara karşı tepkileri sürüyor. Zafer Parti Kadın Aile ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aslan, mağdur vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların şikayetlerini dinleyen Aslan, şu açıklamayı yaptı:

"Yasayı ilk olarak depremde büyük yıkım yaşayan Hatay'ın Antakya ve Defne ilçeleri için uygulamaya başladılar. Bu bölgelerin tamamı rezerv alan olarak ilan edildi. Hatay Barosu'na göre, bu 50 bin vatandaşımızın mülksüzleşme riskiyle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. Üstelik tüm süreci sanki özel olarak kurgulamış gibiler. Ben bir mimar olarak bu gözlemde bulundum, zira bütün tapular iptal edilerek yeniden geniş ölçekli bir parsel düzenlemesi yapılmış. Nereden yol geçecek, nereden cadde geçecek, neresi park olacak, bunların hepsi çok geniş ölçekte belirlenmiş. Önceden belirlenmiş planların ilanları parça parça, aşama aşama yapılıyor. Bunu da rezerv alan mağduru ailelerin, halkın tepkisinin önüne geçmek için bu şekilde aşamalar halinde yapıyorlar. AKP iktidarı sanki 'Hatay'da depremin yıkamadığı evleri biz yıkalım' şiarıyla yola çıkmış gibi. Böyle bir skandal olamaz. AKP, vatandaşlarının barınma hakkını tahsis edemediği gibi mevcuttaki haklarını da koruyamıyor; üstüne bir de biz burayı yıkalım diyor! Evleri yıkılmış, sevdiklerini enkaz altında bırakmış, yokluk sıkıntısı çeken ailelerin belini bir kez daha büküyorlar. Binlerce ailenin hanesi gasp ediliyor, milletimiz çaresizliğe sürükleniyor. Biz Zafer Partisi olarak rezerv alan mağduru ailelerimizin yanındayız. Bu skandala uygulamaya son verilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İktidar kirli ellerini acılı ailelerin üzerinden çekene kadar İskenderun'da, Defne'de, yurdun her köşesinde nöbette olacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel

Zafer Partisi Esmaül Hüsna İskenderun Hatay Politika Güncel Haberler

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