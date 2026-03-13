Haberler

Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Arıkan, son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, 40 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Hacıbaba Mezarlığı'na defnedildi.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, toprağa verildi.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yaşamını yitiren Alper Arıkan'ın (40) cenazesi Hacıbaba Mezarlığına getirildi.

Cenaze törenine Arıkan'ın yakınlarının yanı sıra Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Zafer Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertugan ile vatandaşlar katıldı.

Alanya Müftüsü Mehmet Seven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Arıkan'ın cenazesi Hacıbaba Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
500

