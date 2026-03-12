Haberler

Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Arıkan vefat etti

Güncelleme:
Alper Arıkan (40), evinde rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırıldı ancak sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Arıkan'ın cenazesi yarın toprağa verilecek.

Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde evinde rahatsızlanan Arıkan (40), ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen Arıkan kurtarılamadı.

Evli ve 1 çocuk babası Arıkan'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği belirtildi.

Cenazenin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
Haberler.com
500

