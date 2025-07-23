Zafer'in Cansız Bedeni Kelkit Çayı'nda Bulundu
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Kızılçubuk Köyü yakınlarındaki Kelkit Çayı'nda kaybolan Zafer Ateş'in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, hala kayıp olan Dilek Ateş için arama çalışmalarına devam ediyor.
ZAFER'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Erbaa ilçesi Kızılçubuk Köyü yakınları Kelkit Çayı'nda başlatılan çalışmalarda AFAD'a bağlı dalgıçlar, iki kuzenin suya girdiği değerlendirilen bölgede yaptıkları aramalarda Zafer Ateş'in cansız bedenine ulaştı. Ekipler, Dilek Ateş'in bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
İbrahim UĞUR/ ERBAA(Tokat),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel