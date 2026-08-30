Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Galata Kulesi’ne Türk bayrağı yansıtıldı
30 Ağustos Zafer Bayramı’nı 104’üncü yılında gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında Galata Kulesi’ne Türk bayrağı yansıtıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nı 104'üncü yılında gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında Galata Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nı 104'üncü yılında gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında Galata Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı. Galata Kulesi o anlarda havadan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı