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Zach Bryan, Macklemore'un sahne alamadığı stadyumda Özgür Filistin tişörtü giydi

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ABD'li şarkıcı Zach Bryan, Macklemore'un sahne almasına izin verilmeyen Gillette Stadyumu konserine "Özgür Filistin" yazılı tişörtle çıktı. Grubundaki müzisyenler de Filistin'e destek mesajlı kıyafetler ve 5 yaşındaki Filistinli çocuğun adının yazılı olduğu tişörtler giydi.

ABD'li şarkıcı Zach Bryan, Filistin'e destek açıklamaları dolayısıyla rapçi Macklemore'un sahne almasına izin verilmeyen Gillette Stadyumu'ndaki konserine "Özgür Filistin" yazılı tişörtle çıktı.

ABD basınındaki haberlere göre Bryan, Gillette Stadyumu'ndaki konserinde "Özgür Filistin" yazılı tişört giydi.

Bryan'ın grubundaki diğer müzisyenlerin de Filistin'e destek mesajları taşıyan kıyafet ve İsrail askerlerince katledilen 5 yaşındaki Filistinli Hind Receb'in adının yazılı olduğu tişörtlerle sahneye çıktığı görüldü.

Filistin'e destek verdiği için konser serisinden çıkarılmıştı

Grammy ödüllü ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e desteği dolayısıyla şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesindeki konser programından çıkarılmıştı.

Macklemore'un programdan çıkarılmasının arkasında ABD'li milyarder Robert Kraft'ın olduğu ortaya çıkmıştı.

İsrail yanlısı çeşitli kuruluşlara finansal destek sağlayan Kraft, sahibi olduğu Gillette Stadyumu'nda Macklemore'un sahne almasına karşı çıktığını belirterek, şarkıcının son dönemdeki performanslarında "antisemitik söylemlerde" bulunduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA
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