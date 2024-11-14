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YYÜ'de Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği: 350 Fidan Dikildi

YYÜ'de Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği: 350 Fidan Dikildi
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Ziraat Fakültesi bahçesinde 350 fidan dikti. Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, her yıl düzenli olarak ağaçlandırma etkinlikleri yapacaklarını belirtti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında 350 fidan toprakla buluşturuldu.

Ziraat Fakültesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, akademisyenler ve öğrenciler fidan dikti.

Programa katılan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında her yıl kampüs yerleşkesinde fidan diktiklerini söyledi.

Üniversiteyi ağaçlandırmak için çaba gösterdiklerini belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Bugün Ziraat Fakültemizin öncülüğünde etkinlik düzenlendi. Akademisyenler ve öğrencilerimizle fidanları toprakla buluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla her yıl binlerce fidan dikiyoruz. Daha yeşil bir üniversite oluşturma gayretindeyiz. Ağaç sayısını her yıl artırıyoruz. Üniversitemiz Green Metric (Yeşil Kampüs) derecelendirmesinde dünyadaki üniversitesineler arasında ilk 500'de yer aldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Erol Özvar'ın desteğiyle 'İklim Dostu Kampüsler Projesi'ne dahil olduk."

Kampüs alanın son 4 yılda daha yeşil bir hale geldiğini ifade eden Şevli, "Farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler kampüsümüzün her geçen gün daha da güzelleştiğini, yeşillendiğini söylüyor. Kampüsümüzü ağaçlandırmak için çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
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