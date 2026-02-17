Haberler

AA Akademinin "Yaratıcı Düşünme ve Tasarım Eğitimi" tamamlandı

AA Akademi'nin düzenlediği 'Yaratıcı Düşünme ve Tasarım Eğitimi', 'Hikaye Anlatımı ve İçerik Üretimi' dersiyle sona erdi. Gazeteci Ahmet Şefik Yeşiltepe, modern haberciliğin değişim dinamiklerini ve hikaye anlatımının önemini vurguladı.

AA Akademi koordinasyonunda düzenlenen "Yaratıcı Düşünme ve Tasarım Eğitimi", "Hikaye Anlatımı ve İçerik Üretimi (Storytelling)" dersi ile sona erdi.

AA İstanbul Uluslararası Haber Merkezi'nde düzenlenen eğitimin "Hikaye Anlatımı ve İçerik Üretimi (Storytelling)" isimli dördüncü dersi, gazeteci Ahmet Şefik Yeşiltepe tarafından verildi.

Haberciliğin de bir değişim içerisinde olduğunu aktaran Yeşiltepe, "Günümüz değişim dinamiği içerisinde bilgi mi, anlatı mı? Modern haberciliğin en kritik kırılma anlarından birini yaşıyoruz. Bir değişim dinamiği var, siyasette, sosyal yaşamda, kültür hayatında, teknolojide, sanayide pek çok alanda var, ama diğer taraftan biz de bundan azade değiliz, biz de gazeteciler olarak bu değişim dinamiğinin tam da ortasındayız." ifadelerini kullandı.

Yeşiltepe, 21. yüzyılın en büyük yanılgılarından birinin daha fazla bilginin daha fazla anlama yol açtığı düşüncesi olduğunu dile getirerek, "Oysa bugün insanlık tarihinin en yoğun veri akışıyla karşı karşıyayız, günde milyarlarca içerik üretiliyor. Ortalama bir birey 1986'dan bu yana yaklaşık 40 yıldır, yaklaşık 5 kat daha fazla bilgiye maruz kalıyor. Tabii bu artış anlama kapasitesini değil, dikkat krizini de büyütüyor beraberinde." değerlendirmesinde bulundu.

Sorunun artık bilgi eksikliği olmadığını dile getiren Yeşiltepe, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Argüman düşündürüyor, hikaye hissettiriyor, argüman geçici ama hikaye kalıcı. Sadece postacı tipindeki habercinin dışında habere anlam katma çabası günümüzün hikayesi haline geldi. Herkes bir son dakikayı verir oldu. Sosyal medyada gerçekliği, doğruluğu mutlaka tartışılır ama anlam ve hakikatle beraber bir olay örgüsü içeren, yani bir hikaye içeren anlatıların habercilikte daha fazla öne çıktığını ve daha fazla dikkat çekici hale geldiğini, haberi anlatma yöntemleri açısından da çok kıymetli bir yere geldiğini görüyoruz. Modern gazeteci artık sadece 5N1K ile değil, doğrulukla yaratacağı etkiyle habercinin hızıyla hikayenin yarattığı kalıcılıkla da ilgilenmek durumunda. Yani modern gazeteci her ikisini birlikte yapacak bir profile sahip olmalı. Gazeteci artık anlatıcı, bugünün gazetecisi veri aktaran değil, anlam kuran."

Yaratıcı Düşünme ve Tasarım Eğitimi, katılımcıların kazandığı teknik tasarım becerilerini AA'nın küresel marka kimliğiyle bütünleştirmeyi ve her bir katılımcının üretimini kurumsal stratejiye hizmet eden profesyonel birer marka çıktısına dönüştürmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA " / " + Adem Koç -
