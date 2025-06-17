Yüzyıllık Çam Ağaçları Çıra İçin Tahrip Ediliyor

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Erzurum'un Uzundere ilçesindeki çam ağaçları, piknik ve kampçılar tarafından çıra elde etmek amacıyla yontularak tahrip ediliyor. Bir asırlık ağaçlar, bu davranışlar nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Doğa severler, bölgenin daha sıkı denetlenmesini talep ediyor.

Bir asırlık çam ağaçlarına çıra darbesi

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesini Oltu'ya bağlayan Yayla Mahallesi ile Seyit Efendi Mahallesi mezrası arasında yer alan ormanlık alanda bulunan çam ağaçları, piknikçiler ve kampçılar tarafından çıra elde etmek amacıyla yontularak ciddi şekilde tahrip edildi.

Bir asırda büyüyen çam ağaçları, bilinçsizce yapılan bu davranışlar sonucu yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda. Özellikle Türkiye'nin sayılı kamp noktalarından biri olarak bilinen Zuğar Boğazı çevresindeki ağaçların da benzer şekilde zarar gördüğü tespit edildi.

Bölgeye kamp yapmak amacıyla gelen doğa sever Serhat İnce ve Taner Sarı, karşılaştıkları manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti. İnce ve Sarı, bu tür tahribatların önüne geçilebilmesi için Orman Bölge Müdürlüğü'ne çağrıda bulunarak, alanın daha sıkı denetlenmesini talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANER SARI - Güncel
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