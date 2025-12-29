Haberler

500 bin sosyal konut için ilk kuralar bugün çekilecek

500 bin sosyal konut için ilk kuralar bugün çekilecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut inşasını kapsayan Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kuraların Adıyaman'da çekileceğini duyurdu. Proje kapsamında farklı illerde de kura çekimleri yapılacak.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi için ilk kuraların bugün deprem bölgesindeki Adıyaman'da çekileceğini duyurdu.

Bakan Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz gün asrın inşasında 455 bininci konutumuzun anahtarını teslim etmenin mutluluğunu yaşadık. Bugün ise Yüzyılın Konut Projesi'nde 500 bin sosyal konut kampanyamızın ilk kuralarını çekecek, ilk hak sahiplerinin sevincine ortak olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde durmak yok, milletimiz için çalışmaya devam" dedi. Ayrıca Bakan Kurum'un paylaştığı infografiğe göre; 30 Aralık'ta Şırnak ve Hakkari'de, 5 Ocak'ta Siirt ve Van'da, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı'da, 7 Ocak'ta Batman'da kura çekimleri yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltındaki Erden Timur ve 25 kişi hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şaşkınlık yarattı

'Kim Milyoner Olmak İster'de şok eden anlar! İlk soruda elendi
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Taraftarlar olaya el attı! Fenerbahçe'den Trabzonspor'a Oğuz Aydın yanıtı

Ezeli rakibin yıldız ismi istediğini öğrenen taraftarlar çıldırdı
2025'in kelimesi belli oldu: Dijital vicdan

300 bin oy kullanıldı: İşte 2025'in kelimesi
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şaşkınlık yarattı

'Kim Milyoner Olmak İster'de şok eden anlar! İlk soruda elendi
Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ismin daha kalemini kırdı
Suriye paradan iki sıfır atıldı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Komşu ülke paradan iki sıfır attı! Yeni banknotlar tedavüle girdi