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Bolu'da 30 Ağustos Fener Alayı Coşkusu

Bolu'da 30 Ağustos Fener Alayı Coşkusu
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Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen fener alayında yüzlerce kişi Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüp marşlar söyledi. Vatandaşlar korteje alkışlarla destek verdi, alay Bolu Belediyesi önünde sona erdi.

BOLU'da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen fener alayında yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar söyleyerek yürüdü.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında kentte fener alayı düzenlendi. Kent meydanında toplanan yüzlerce kişi Bolu Belediye Bandosu eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle İzzet Baysal Caddesinde yürüdü. Vatandaşlar marşlar söyleyerek 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladılar. İş yerlerinden, evlerin pencere ve balkonlarından fener alayını izleyen vatandaşlar korteje alkışlarla destek verdi. Yüzlerce kişinin coşkuyla katıldığı fener alayı Bolu Belediyesi önünde sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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