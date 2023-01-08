Yüzlerce kişi Sinan Ateş'in evinin önünde toplandı! Bozkurt işareti yapıp "İntikam" sloganı attılar

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık'ta Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Ateş hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili olarak toplam 13 kişi tutuklandı.

CAMİ BAHÇESİNDE TAZİYELERİ KABUL ETTİLER

Öte yandan Sinan Ateş için ailesinin yaşadığı Bursa'da mevlid okutuldu. Baba Musa Ateş ve Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

"DİŞE DİŞ, KANA KAN İNTİKAM"

Mevlidin ardından sokakta toplanan kalabalık bir grubun attığı slogan dikkat çekti. Bozkurt işaretleri yapan grup, "Dişe diş, kana kan intikam" sloganları attı.