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Yüzlerce kişi Sinan Ateş'in evinin önünde toplandı! Bozkurt işareti yapıp "İntikam" sloganı attılar

Güncel Haberler

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş için Bursa'da okutulan mevlidin ardından sokakta toplanan kalabalık grup bozkurt işareti yaparak "Dişe diş, kana kan intikam" sloganları attı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık'ta Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Ateş hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili olarak toplam 13 kişi tutuklandı.

CAMİ BAHÇESİNDE TAZİYELERİ KABUL ETTİLER

Öte yandan Sinan Ateş için ailesinin yaşadığı Bursa'da mevlid okutuldu. Baba Musa Ateş ve Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

"DİŞE DİŞ, KANA KAN İNTİKAM"

Mevlidin ardından sokakta toplanan kalabalık bir grubun attığı slogan dikkat çekti. Bozkurt işaretleri yapan grup, "Dişe diş, kana kan intikam" sloganları attı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Sinan Ateş Ankara MHP Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

CEZA :

Merak etmeyin sizin intikamınızı solcu bir parti CHP alacak sizde ülkücüyüz diye ortalarda gezin. hatta HDP ile kol kola dağlara beraber yürüyün sakın onlara hesap sormayın ancak bir aslanın canazeisnde sokak narası atarsınız

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