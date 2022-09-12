Yüzerek Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü eski asker yakayı ele verdi Güncel Haberler Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi eski asker, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Şahısların yanlarında bulundurdukları su geçirmez çantalar dikkat çekti. Bodrum açıklarında gece devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dalgıç kıyafetleriyle yüzen 4 şüpheli olduğunu fark etti. SU GEÇİRMEZ ÇANTA TAKMIŞLAR Kaçak yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan 4 şüpheli, ekiplerce bota alınırken, yanlarında bulundurdukları su geçirmez çantalar dikkat çekti. 4'Ü DE GÖZALTINA ALINDI Ekiplerin yaptığı kontrolde M.Ö., S.G., E.Ö. ve E.G.'nin, FETÖ/PDY davalarının devam ettiği, yurt dışına çıkış yasaklarının olduğu, 2 şüphelinin ise aranmasının bulunduğu belirtildi. Karaya çıkarılan 4 FETÖ şüphelisi, gözaltına alınırken, eski asker oldukları öğrenildi. Soruşturma sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Bodrum 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yüzerek Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü eski asker yakayı ele verdi - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.