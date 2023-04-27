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Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde, kamyonet boş iş yerine daldı

Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde, kamyonet boş iş yerine daldı

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ARTVİN'de Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim alanında, sürücünün virajı alamadığı kamyonet, boş iş yerine girdi.

ARTVİN'de Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim alanında, sürücünün virajı alamadığı kamyonet, boş iş yerine girdi. Kazada, iş yeri ve araçta hasar oluştu.

Kaza, saat 10.30 sıralarında ilçenin yeni yerleşim yeri merkezinde meydana geldi. Fevzi Çelik'in viraja hızlı girdiği 08 ABD 818 plakalı kamyonet, boş dükkana daldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, dükkanda ve kamyonette hasar oluştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nusret Durur - Güncel

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