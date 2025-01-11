Yusufeli'ndeki 'Korku Tüneli'nde Buz Sarkıtları Endişe Kaynağı

Yusufeli'nde 'korku tüneli'ni andıran tünelde oluşan buz sarkıtları görenleri ürkütüyor

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesi Tekkale Köyü mezrasına ulaşımı sağlayan 170 metre uzunluğundaki tünelde oluşan buz sarkıtları görenleri korkutuyor. Aydınlatma sistemi bulunmayan ve içindeki doğal oluşumlarla dikkat çeken tünel, adeta bir 'korku tüneli'ni andırıyor.

Havaların iyice soğumasıyla birlikte, kar ve yağmur sularının tünel içine sızması sonucu Yusufeli ilçesi Tekkale köyündeki tünelin tavanında ve yan duvarlarında metrelerce uzunlukta buz kütleleri oluştu. Özellikle gece saatlerinde tamamen karanlıkta kalan tünel, hem yayalar hem de sürücüler için tehlike arz ediyor.

Kış aylarında ulaşım yoğunluğu azalmasına rağmen, sıra dışı manzarayı görmek isteyen vatandaşlar tüneli ziyaret ediyor. Tünel içerisindeki buz sarkıtları, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekerken güvenlik riskleri nedeniyle endişelere yol açıyor.

Tüneli ziyaret eden Neslihan Tüysüz, görüntünün kendisini ürküttüğünü belirterek "Buz tutan bir tünel olduğunu duyunca merak ettik ve burayı da görmek istedik. İlk başta mağarayı andırdığı için ilgimizi çekti. Hatta bir yarasa yuvasını anımsattı. İçeri girdiğimizde ise her tarafın buzlarla kaplı olduğunu gördük. Gerçekten çok ilginç ve çok soğuk bir deneyimdi. Bol bol fotoğraf çektik" dedi.