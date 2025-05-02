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Yusufeli'nde Yol Çalışmalarında Heyelan: Çalışanlar Son Anda Kurtuldu

Yusufeli'nde Yol Çalışmalarında Heyelan: Çalışanlar Son Anda Kurtuldu
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde yol yapım çalışmaları sırasında meydana gelen heyelan anları cep telefonuyla kaydedildi. İş makinesi operatörü ve diğer çalışanlar, yıkılan istinat duvarının altında kalmaktan son anda kurtuldular.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde yol yapım çalışması sırasında heyelan meydana geldi. İstinat duvarının yıkıldığı yolda, çalışma yapanların toprak altında kalmaktan son anda kurtulduğu heyelan anları, cep telefonuyla görüntülendi.

Yusufeli ilçesi Yüncüler köyündeki yamaç alanda, iş makinesi ile sürdürülen yol ve istinat duvarı yapım çalışmaları sırasında dün sabah saatlerinde heyelan oldu. Durumu fark eden iş makinesi operatörü ile diğer çalışanlar, bölgeden uzaklaşıp toprak altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, iş makinesi operatörü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüde; heyelanla yol güzergahındaki taş duvarın büyük bir gürültüyle yıkıldığı, yamaçtan hızla kopan toprağın sürüklendiği, çevreyi ise toz bulutu kapladığı yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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