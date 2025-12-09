Haberler

Endüstriyel Dağcılar, Yusufeli'deki Sarp Yamaçlardaki Kayaları Temizliyor

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, kara yolu kenarındaki sarp yamaçlardaki kayalar, endüstriyel dağcılar tarafından temizlenerek ulaşım güvenliği sağlanıyor. Çalışmalar, kaya düşmesi riskini azaltmak amacıyla yapılıyor.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesine ulaşım sağlanan kara yolu kenarındaki sarp yamaçlarda düşme riski olan kayalar, endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor. Bölgede güvenlik önlemi alarak metrelerce yükseğe tırmanan dağcılar, kaya parçalarını kontrollü olarak düşürüyor.

Yusufeli ilçesi Livane Mahallesinde ulaşım sağlanan kara yolu kenarındaki sarp yamaçlarda kaya düşmesi ve heyelan riskine karşı önlemler sıkılaştırılıyor. Özel ekipmanlı endüstriyel dağcılar tarafından tırmanılan yamaçlardaki kayalar temizlenerek ulaşım güvenliği sağlanıyor. Endüstriyel dağcılar, tırmandıkları yamaçlarda, riskli ve askıda kalan kayaları kontrollü olarak düşürüyor. Dağcıların çalışmaları dron kamerasına yansırken, Yusufeli Belediye tarafından başlatılan çalışmaların 1 hafta süreceği belirtildi. Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci, "İlçemizin tüm mahallelerinde ulaşım güvenliğini sağlamak için gerekli çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz. Serindere Yerleşkesi'nde başlattığımız bu çalışma, muhtemel kaya düşmelerinin önüne geçmek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak adına büyük önem taşıyor" dedi.

HABER: Nusret DURUR KAMERA: YUSUFELİ (Artvin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
