Yusufeli'nde iki katlı ev yandı
AA - Yener Dedeoğlu - Güncel
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.
YUSUFELİ, ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.
İlçeye bağlı Serindere Mahallesi'nde gece saatlerinde Mustafa Demirci'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, iki katlı evin tamamını sardı. Yangın, Yusufeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
AA / Yener Dedeoğlu - Güncel