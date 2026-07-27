Haberler

Yusufeli'nin Yeni Kaymakamı Ahmet Tan Göreve Başladı: Vatandaş Odaklı Hizmet Vurgusu

Yusufeli'nin Yeni Kaymakamı Ahmet Tan Göreve Başladı: Vatandaş Odaklı Hizmet Vurgusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Artvin'in Yusufeli ilçesine atanan Kaymakam Ahmet Tan, görevine başladı. Yörenin evladı olduğunu belirten Tan, vatandaş odaklı, katılımcı ve çözüm üreten bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını, eğitim, yeni yerleşim süreci, dezavantajlı gruplara destek ve kamu hizmetlerinin etkin sunumu gibi konulara öncelik vereceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Artvin'in Yusufeli ilçesine atanan Kaymakam Ahmet Tan, görevine başladı.

Kaymakam Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görev süresi boyunca vatandaş odaklı, çözüm üreten ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını söyledi.

Kendisinin de bu yörenin evladı olduğunu belirten Tan, Yusufeli'nin sosyal yapısını, kültürünü ve insanını yakından tanıdığını ifade etti.

Eğitimin öncelikli çalışma alanlarından biri olacağını vurgulayan Tan, çocuklar ve gençlerin geleceğine katkı sağlayacak projelere önem vereceklerini dile getirdi.

İlçenin yeni yerleşim sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi için yoğun çaba göstereceklerini kaydeden Tan, dezavantajlı gruplara yönelik sosyal hizmet ve destek çalışmalarını da öncelikli konular arasında gördüklerini vurguladı.

Kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve ulaşılabilir şekilde sunulmasını hedeflediklerini ifade eden Tan, asayiş ve kamu düzeninin korunması konusunda ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışacaklarına işaret etti.

Vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olacaklarını kaydeden Tan, "Devletimizin kapısı her vatandaşımıza açıktır. Yusufeli'nde vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla, kurumlarımızla iş birliği içinde ilçemizin gelişimi için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor

AK Parti tarih verdi: İnce işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
Bahçeli'den Yeni Parti için ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Bahçeli'den Yeni Parti için ilk sözler
Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi

Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İfade sorusu soruldu, Mahsun Kırmızıgül karşı çıktı: Bilgilendirme amaçlı geldik

İfade sorusu soruldu, Mahsun Kırmızıgül karşı çıktı
İsrailli Bakan Ben-Gvir bu kez Trump'ı hedef aldı

İsrailli bakan bu sefer sert kayaya çarptı: Saf dediği isme bakın!

Husiler, Arabistan ekonomisinin can damarlarını vurdu

Arabistan ekonomisinin can damarları vuruldu
Putin'den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız

Putin'den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Her şeyi yapacağız
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı
Sergen Yalçın'ın 'Bende yeri yok' diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif

''Bende yeri yok" diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında

5 ilimiz ciddi risk altında